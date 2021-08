VACCINO COVID, SPERANZA: “TERZA DOSE SI FARA’ A PARTIRE DAI PIU’ FRAGILI”

ROMA – “La terza dose si farà, per gli immunodepressi, per i trapiantati e probabilmente per gli over 80. C’è una discussione all’interno del Cts e anche se non c’è ancora un’indicazione perentoria di Ema ed Aifa, credo che si farà”.

È quanto ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a Metropolis, il podcast di Repubblica.

In merito all’obbligatorietà vaccinale “è una decisione che il governo farà in corso d’opera. Al momento non c’è nessuna decisione”, ha aggiunto.

“In questo momento c’è una risposta molto positiva da parte degli italiani”, ha continuato spiegando che il calo delle vaccinazioni degli ultimi giorni “è fisiologico e previsto”. “Con il commissario Figliuolo ci aspettavamo” un rallentamento dovuto al fatto che “il Paese si è fermato per la pausa ferragostana”.