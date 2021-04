VACCINO DAY L’AQUILA: ASL REPLICA A POLEMICHE, “2012 DOSI, NESSUNA SITUAZIONE ANOMALA”

L’AQUILA – Sono stati 2.012 i vaccini somministrati nel corso dell’open day Astrazeneca promosso per oggi dalla Asl provinciale dell’Aquila nei centri vaccinali del territorio provinciale. Secondo i vertici dell’azienda sanitaria, si è trattato di un risultato che va oltre le più rosee previsioni visto che le prenotazioni erano state circa 1.500. Intanto, il direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl, Domenico Pompei, risponde replica alle polemiche sollevate da un cittadino nel centro vaccinale di via Ficara all’Aquila: “Non ci sono state situazioni anomale, tutto è filato liscio con il massimo dell’ordine e secondo le pre-adesioni: sono state vaccinate anche le persone che non erano riuscite a prenotarsi nel numero di circa sessanta, mai come questa volta le polemiche sono fuori luogo. Anche il numero delle adesioni è andato oltre le attese” – ha chiarito Pompei.

