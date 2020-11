VACCINO INFLUENZA: I DATI DELLE PROVINCE E IL CONFRONTO CON L’ANNO SCORSO

L’AQUILA – “Sono stati messi a confronto i dati relativi allo scorso anno con quelli parziali relativi a questa prima fase di vaccinazione sottolineando come, con una campagna iniziata con un mese di anticipo rispetto allo scorso anno, il numero di vaccini non sia ancora sufficiente ma esistono difficoltà di approvvigionamento per tutte le regioni italiane”.

A fare il punto sulla campagna per i vaccini antinfluenzali il presidente della Regione Marco Marsilio nel corso della conferenza stampa sull’emergenza Covid, al secondo giorno della “zona rossa” in Abruzzo.

“A L’Aquila nel 2019, nell’intera campagna antinfluenzale i vaccini somministrati erano 45.649, oggi sono già 36.500, a Pescara lo scorso anno 59.200 oggi 45mila, a Chieti nel 2019 furono 65. 175, oggi 48.685, a Teramo addirittura 25.500 lo scorso anno e quest’anno il numero è quasi raddoppiato”.

