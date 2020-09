VACCINO INFLUENZA: SILERI, “CI SARANNO 16 MILIONI DI DOSI”

ROMA – “Verranno distribuiti 16 milioni di dosi di vaccino anti-influenzale, saranno più che sufficienti. E teniamo anche conto di come sono andate le cose nell’emisfero australe, dove la sindrome influenzale c’è già stata ma contenuta con tutte le misure messe in campo a partire dalle mascherine. La distribuzione del vaccino è già in esecuzione nelle varie Regioni, nel Lazio per esempio è già partita”.

Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo alla trasmissione Fuori dal coro su Rete 4.

