VACRI: CITTADINANZA ONORARIA AL MUSICISTA E REGISTA DAVIDE CAVUTI. CERIMONIA IL 3 FEBBRAIO

VACRI – Il maestro Davide Cavuti riceverà la cittadinanza onoraria della città di Vacri (CH) e il “XXIII Premio Nòbbele d’Abruzzo”: la cerimonia si terrà lunedì 3 febbraio, alle ore 17.45, al Centro sociale antistante la sede del comune di Vacri. La commissione ha assegnato il riconoscimento al maestro Cavuti, compositore e regista abruzzese, originario di Francavilla al Mare (CH), storico collaboratore di Michele Placido, Giorgio Albertazzi, Lino Guanciale, e di tanti altri artisti del panorama italiano.

Il riconoscimento, giunto alla ventitreesima edizione, da anni è assegnato a note personalità abruzzesi, ambasciatori della cultura italiana nel mondo tra cui il professor Glauco Torlontano, il maestro Michele Cascella, il professor Francesco Sabatini, il direttore d’orchestra Donato Renzetti, la scrittrice Donatella Di Pietrantonio e personaggi del mondo istituzionale come l’onorevole Remo Gaspari e il senatore Franco Marini.

Il premio è stato ideato dal poeta, pittore e musicista Rocco Paciocco nel 1970, e istituzionalizzato dall’allora sindaco di Vacri Antonio Cavallucci con l’intento di omaggiare personaggi abruzzesi che si fossero distinti nel campo scientifico e artistico.

«Come primo cittadino sono entusiasta: siamo giunti alla XXIII edizione del “Premio Nòbbele d’Abruzze” che dona lustro alla nostra terra arricchendo tutta la comunità» – ha dichiarato Piergiuseppe Mammarella, sindaco di Vacri. «La commissione preposta a questo premio, a cadenza biennale, coordinata dal presidente del consiglio comunale Antonio Pelaccia, dopo un’accurata selezione, ha individuato una eccellenza del nostro territorio che si è distinta attraverso la sua arte in diversi campi. È un onore per me e per l’amministrazione comunale – ha aggiunto il sindaco Mammarella – conferire questo premio e la cittadinanza onoraria al compositore, musicista e regista Davide Cavuti».