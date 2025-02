VACRI: ONORIFICENZA AL MAESTRO CAVUTI. SANTANGELO,”E’ UN PATRIMONIO DI TUTTO L’ABRUZZO”

VACRI – «Davide Cavuti ha legato questo binomio, ingegnere-artista, lo ha fatto suo nella sua vita. Gli faccio i miei complimenti. In entrambi i casi, con il suo lavoro, ci trasmette energia ed emozioni. Con lui, ci siamo incrociati altre due volte, all’Aquila dove abbiamo messo in scena una sua produzione musicale-teatrale con Michele Placido e Giorgio Pasotti, un progetto relativo alla pace per “Aspettando il Giubileo”, e anche al Marrucino di Chieti (Cavuti è il direttore della Stagione di Prosa del teatro, ndr). Il suo non è solo un impegno per il territorio, ma lui è un patrimonio di tutto l’Abruzzo», sono le parole dell’Assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo, intervenuto alla cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria al maestro Davide Cavuti, tenutasi il 3 febbraio a Vacri (Chieti).

Una sala piena in ogni ordine di posto ha reso omaggio al talento del maestro Davide Cavuti, compositore, musicista e regista abruzzese, originario di Francavilla al Mare, già vincitore di premi a livello internazionale e autore di numerose colonne sonore per film e per spettacoli teatrali interpretati dai più importanti attori italiani come Michele Placido, Giorgio Albertazzi, Arnoldo Foà, Lino Guanciale, Kim Rossi Stuart, Riccardo Scamarcio, Luca Argentero, Anna Foglietta, Paola Gassman e tanti altri artisti del panorama italiano.

Cavuti, laureato in Ingegneria Elettrica all’Università degli Studi dell’Aquila, oltre alla sua attività artistica è, inoltre, il direttore della “Società della Scienza e dell’Ingegneria”, presieduta dallo scienziato Antonino Zichichi e docente del corso professionalizzante di “Elementi di Ingegneria del miglioramento continuo” all’Università degli Studi dell’Aquila. «Oggi la città di Vacri dandoti la propria cittadinanza onoraria, ti fa un dono prezioso perché se c’è un consiglio comunale che si riunisce in modo solenne e decide di deliberare con un gesto così forte questa iniziativa, è un onore diventare parte di questa comunità», ha concluso l’assessore regionale Santangelo.

«Sono onorato, lusingato e felice di ricevere la cittadinanza onoraria della città di Vacri», ha dichiarato il maestro Davide Cavuti al momento della consegna del riconoscimento. «Come primo cittadino, sono entusiasta di conferire questo premio e la cittadinanza onoraria al compositore, musicista e regista Davide Cavuti», ha dichiarato Piergiuseppe Mammarella, sindaco di Vacri.

La cerimonia si è tenuta al Centro sociale di Vacri, e ha visto, oltre alla presenza dell’assessore regionale alla cultura Roberto Santangelo, anche quella del sottosegretario con delega al turismo della regione Daniele D’Amario e di numerosi sindaci tra cui il sindaco di Chieti Diego Ferrara, il vicesindaco di Francavilla al Mare Williams Marinelli, oltre al Sindaco di Vacri Piergiuseppe Mammarella e al presidente del consiglio comunale Antonio Pelaccia e a tutta l’amministrazione comunale e a tanti altri rappresentanti delle istituzioni locali in rappresentanza dei comuni della Regione Abruzzo.

“Davide Cavuti è una persona che merita tanto, è una eccellenza del nostro territorio. È un ingegnere, ed è riuscito a conciliare i suoi studi universitari in maniera brillante con la musica: sicuramente questo è un segno di tanto lavoro. Oggi, essendo un mio concittadino, il piacere è doppio. Sono felice di questa giornata», ha dichiarato il sottosegretario alla giunta regionale Daniele D’Amario.

«Oggi abbiamo un concittadino in comune. Vi ringrazio di aver onorato Davide Cavuti. È una giornata molto bella e sono emozionato per questa onorificenza a Davide che ringrazio per tutto», ha dichiarato il vicesindaco di Francavilla al Mare Williams Marinelli.