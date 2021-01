L’AQUILA – Vagano da qualche giorno per le strade del capoluogo, due giovani esemplari di pastore abruzzese-maremmano, per cui si cerca uno stallo provvisorio in vista dell’adozione definitiva.

Si tratta di cani maschi, docili e non microchippati.

Probabilmente si sono persi oppure sono stati abbandonati.

Uno di loro ha problemi a camminare.

Per info: https://www.facebook.com/217536575033770/posts/3576714092449318/

