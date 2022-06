VAIOLO, SILERI: “NON CI SARA’ EPIDEMIA COME CON COVID”

ROMA – “La situazione è sotto controllo e non vi sarà un’epidemia come quella del coronavirus”.

Questa è l’assicurazione che il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri ha dato sul vaiolo delle scimmie a margine di un evento a Siena.

In Italia il numero dei casi di vaiolo delle scimmie “è esiguo. E nella quasi totalità non sono contagi avvenuti nel territorio nazionale – ha proseguito-. Il virus del vaiolo è completamente diverso dal covid sia come trasmissione, sia come andamento della malattia ed anche nella trasmissibilità. Chiaro è che la popolazione sia impaurita e so che abbiamo vissuto il covid, ma si trattano di due entità completamente diverse”.