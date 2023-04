VAL DI SANGRO, D’ANNUNTIIS E VERRECCHIA: “ANCHE QUESTO FINE SETTIMANA DALFONSIANO SMENTITO DA FATTI”

ATESSA – “Il fine settimana dalfonsiano sta diventando un rituale imbarazzante, in primis per l’onorevole del Partito democratico oggi nelle vesti di architetto/ingegnere che, in cerca di un po’ di visibilità, farebbe bene ad effettuare prima i sopralluoghi e poi, eventualmente, ad esternare sulla stampa e sui social la sua storiella del giorno. Attività che persegue nonostante abbia sbattuto il muso sul fatto che i lavori del luogo visionato sono tutt’altro che abbandonati, evidenza che lo ha lasciato a bocca aperta”.

È quanto dichiarano, in una nota congiunta, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Umberto D’Annuntiis e il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, in riferimento al deputato Pd ed ex presidente della Regione Luciano D’Alfonso.

“Questa volta, l’oggetto delle sue attenzioni – spiegano -, è contrada Saletti, nell’area industriale della Val di Sangro, dove i lavori previsti sono stati effettuati prima delle tempistiche indicate nel cronoprogramma. Inoltre, stia pure tranquillo, sulla restante copertura economica: non occorre il suo interessamento perché ha già provveduto questa Giunta regionale, così come avvenuto già per altre delibere della passata amministrazione fatte a pochi giorni dal voto regionale”.

“Nel merito precisiamo, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che sono stati realizzati 7500 mq di ampliamento della piastra logistica esistente; aggiunti 2 nuovi binari per una lunghezza di circa 400 ml cadauno e predisposta la radice di un ottavo binario pronto per essere consegnato alla ZES per lavori successivi di sua competenza; realizzati 9000 mq di massetti cementizi armati adatti alle movimentazioni logistiche. Nonostante il caro materiali abbia eroso circa 800.000,00 euro la piastra logistica è comunque operativa. Abbiamo portato a termine espropri fermi da anni, posato 4 torri faro da 25 metri ad alta luminosità, una mole di lavoro importante a partire dal 1 luglio 2021. Fatti di cui il deputato D’Alfonso – ne siamo felici – ha preso contezza sul posto. Ciò basta, ancora una volta, a ricordare all’emerito esponente del Pd che questo governo regionale si distingue per concretezza e risultati, su tutto il territorio regionale. Se ne faccia una ragione”.

“Oltretutto, sarebbe il caso che comprenda che le sue accuse colpiscono solo i suoi consiglieri regionali come se gli stessi non fossero in grado di esercitare il loro ruolo e quindi delle due l’una, o non ha ben compreso ‘l’architetto’ D’Alfonso o non sono attenti i consiglieri regionali del Pd”, chiosano D’Annuntiis e Verrecchia.