VAL DI SANGRO EXPO: “BILANCIO POSITIVO”. APPELLO A MARSILIO, “QUI UN CENTRO PER L’INNOVAZIONE”

ATESSA – “Si è chiusa con un bilancio estremamente positivo la seconda edizione della rassegna Val di Sangro Expo, che per quattro giorni ha animato l’area espositiva di Atessa (Chieti) con 200 aziende presenti e un afflusso, nelle quattro giornate, di decine di migliaia di visitatori”.

È quanto si legge in una nota nella quale viene aggiunto: “Ogni giornata ha registrato stand affollati dall’apertura alla chiusura. Il successo viene confermato dai numeri e dalle impressioni raccolte tra espositori e pubblico: una partecipazione ancora più ampia rispetto allo scorso anno, con un’organizzazione che ha funzionato sotto tutti gli aspetti – dai servizi alla logistica, dai parcheggi alle navette, fino alla gestione della viabilità”.

“Molti espositori hanno espresso soddisfazione per i risultati ottenuti. Una concessionaria automobilistica frentana ha concluso 70 contratti direttamente in fiera, mentre aziende del settore dei serramenti e dell’arredamento hanno raccolto commesse anche da clienti stranieri, aprendo nuove prospettive di export. Grande interesse hanno suscitato i panel tematici, in particolare quello dedicato al comparto Automotive, che ha visto una partecipazione numerosa e qualificata, confermando l’importanza della Val di Sangro come cuore industriale dell’Abruzzo”.

Il vicesindaco e assessore alle Attività produttive, Enzo Orfeo, traccia il bilancio: “Questa seconda edizione è andata oltre le aspettative, sia per l’affluenza che per la qualità delle relazioni attivate. Abbiamo visto visitatori alla scoperta delle eccellenze del territorio e imprese che hanno saputo valorizzare al meglio questa vetrina. La Expo di Atessa cresce anno dopo anno e già molti espositori hanno confermato la loro partecipazione alla prossima edizione”. La manifestazione si conferma dunque come appuntamento di riferimento per il sistema produttivo della Val di Sangro e dell’intero Abruzzo, capace di mettere in rete imprese, istituzioni e cittadini in un clima di confronto, crescita e sviluppo condiviso.

Sull’onda del successo, il sindaco Giulio Borrelli e il consigliere regionale Vincenzo Menna hanno scritto al presidente della Giunta abruzzese, Marco Marsilio; al presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri e all’assessore Tiziana Magnacca, chiedendo un incontro per discutere la possibilità di costruire, accanto all’area espositiva, un “Centro per l’innovazione e la ricerca”.

La proposta progettuale era stata già presentata lo scorso anno all’assessore regionale alle Attività produttive.