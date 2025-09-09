VAL DI SANGRO EXPO: COLDIRETTI DIECI STAND DI CAMPAGNA AMICA E CONSULENZA PREVIDENZIALE GRATUITA

ATESSA – Anche Coldiretti con laboratori, workshop e show cooking sarà tra i principali protagonisti della fiera Val di Sangro expo’, che, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Atessa, si svolgerà per il secondo anno consecutivo in piazza Abruzzo dal 18 al 21 settembre dalle 10 alle 21. Per quattro giorni (Coldiretti Chieti promuoverà le produzioni tipiche in un format fieristico interessante e dinamico e fornirà gratuitamente consulenza previdenziale e assistenziale a cura di Epaca ai visitatori interessati.

Sono previsti anche il convegno su “Opportunità e finanziamenti in agricoltura” (19 settembre ’25, ore 15), laboratori di miele, vino e birra, show cooking e una mostra permanente con i prodotti di eccellenza per rappresentare il patrimonio straordinario agroalimentare ed enogastronomico della provincia di Chieti.

A conclusione dell’expo anche un aperitivo agricolo frentano per i visitatori, realizzato dai cuochi di campagna amica. “Partecipiamo per il secondo anno consecutivo ad un format fieristico, quello di Val di Sangro Expo, che è sicuramente una buona vetrina per la nostra azione sindacale ma anche per intercettare consumatori di diversa provenienza – spiega il presidente di Coldiretti Chieti Pier Carmine Tilli – L’appuntamento fieristico sarà anche l’occasione per fornire servizi e consulenza ai cittadini con gli operatori Epaca che accoglieranno chi ha bisogno di assistenza previdenziale gratuita”. Soddisfatto anche il direttore Domenico Bosco, che rilancia l’area mercato con dieci aziende di eccellenze che si occuperanno anche dei laboratori e dei workshop a tema. “una bella occasione per confrontarsi sul made in Italy alimentare e per intercettare – aggiunge Bosco – consumatori attenti alla sana alimentazione”.

Di seguito le aziende agricole che occuperanno gli spazi Coldiretti per la vendita diretta:

La Mascionara

Salumi e foirmnaggi Campotosto (AQ)

Hopera

Birra AgricolaRoseto degli Abruzzi (TE)

Az. Agr. Di Paolo Franco

Confetture Casalbordino (CH)

Adi Miele

Miele Tornareccio (CH)

Az. Agr. Garofalo Patrizia

Cosmetici latte di Asina Caslabordino (CH)

Coop La Majelletta

Formaggi e latticini Guardiagrele (CH)

Az. Agr. Jas Terra Mia

Zafferano Atessa (CH)

Coop. Agr. L’Olivicola Casolana

Olio e Olive da mensa Casoli (CH)

Az. Agr. Spinelli Paride

Passate di pomodoro e conserve Casoli (CH)

Az. Agr. Di Marino Anna

Conserve Torricella Peligna (CH)

