VAL DI SANGRO EXPO: DAL 18 AL 21 SETTEMBRE 200 AZIENDE PRESENTI E FOCUS SU CRISI AUTOMOTIVE

ATESSA – Dal 18 al 21 settembre si svolgerà la seconda edizione del “Val di Sangro Expo” a Atessa, piazza Abruzzo. Oltre 200 le Aziende negli oltre 15.000 metri quadrati dell’area espositiva. L’ingresso all’Expo e a tutte le iniziative è libero.

Alla cerimonia inaugurale, giovedì 18 alle 15.30, aperta la pubblico, interverranno industriali, parlamentari, amministratori regionali, provinciali, comunali, esponenti sindacali, autorità civili, religiose e militari. Subito dopo, alle 16, nella sala convegni dell’Expo, parleranno: Giulio Borrelli, sindaco di Atessa; Marco Marsilio, presidente Regione Abruzzo; Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato all’Agricoltura; Luciano D’Amico, capogruppo in Consiglio regionale “Patto per l’Abruzzo”; Francesco Menna, presidente Provincia di Chieti e Vincenzo Menna, consigliere regionale Abruzzo.

Nei quattro giorni dell’esposizione sono previsti 18 convegni, alcuni organizzati dall’Amministrazione comunale e altri dagli Espositori e da Organizzazioni di categoria.

Questi alcuni degli appuntamenti:

Venerdì 19 ore 11:30 “Crisi e Prospettive dell’Automotive”.

Interverranno Antonio De Caro, europarlamentare; Daniele D’Amario, sottosegretario Giunta regionale d’Abruzzo; Michele De Palma, segretario Generale FIOM; Ferdinando Uliano, segretario Generale FIM; Rocco Palombella, segretario generale Uilm; Paola Inverardi, rettore Gran Sasso Science Institute; Daniela Di Pancrazio, Confindustria Abruzzo M. A..Modera: Giulio Borrelli

Venerdì 19 ore 16“Il Turismo motoristico per lo sviluppo del Territorio”.

Interverranno: Pierluigi Biondi, presidente Anci e sindaco dell’Aquila; Luciano D’Alfonso, deputato Pd; Stefano Vaccari, deputato Pd; Luigi Zironi, presidente Città dei motori; Alessandra Priante, presidente Enit- Agenzia Nazionale del Turismo; Agnese Di Matteo, vicepresidenteASI- Automobileclub Storico; Luigi Galante, ex Dirigente Sevel.

Modera: Danilo Moriero, segretarioGenerale Città dei motori.

Sabato 20, ore 16 “La Zes vale, quanto vale?”, interverranno Tiziana Magnacca, assessore regionale alle attività produttive; Luciano D’Alfonso, deputato Parlamento italiano; Etel Sigismondi, senatore Fdi, Giulio Sottanelli, deputato Azione, Nicola Campitelli, consigliere regionale, Marzia Mazzoni, Confederazione Manifattura e imprese private Abruzzo; Ercole Cauti, Confindustria Abruzzo M.A..Modera: Giulio Borrelli