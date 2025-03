VAL DI SANGRO EXPO E LANCIANO FIERA: ARRIVA IL PATTO DI AMICIZIA TRA I DUE EVENTI

ATESSA – Si sono incontrati, lo scorso 6 marzo, il Vicesindaco e Assessore alle Attività produttive del Comune di Atessa (Chieti)- Enzo Orfeo – e la presidente del Polo fieristico regionale, Ombretta Mercurio. Lo annunciano, sui loro profili social i due protagonisti delle Manifestazioni più importanti del comparto produttivo abruzzese.

“È stato un confronto costruttivo e necessario – commenta Orfeo – per una prospettiva di proficua collaborazione tra Atessa e Lanciano anche in virtù degli eventi fieristici lancianesi e del nostro Val di Sangro Expò 2025 per cui siamo già al lavoro. La sinergia tra queste due realtà, Lanciano Fiera e Val di Sangro Expò, nel chietino, è un obiettivo che intendiamo raggiungere concretamente a beneficio del nostro tessuto produttivo e dell’economia di tutto il territorio. Le sterili polemiche dello scorso anno -conclude il vicesindaco di Atessa -, circolate sul web e alimentate da campanilismi distruttivi che volevano contrapporre le due manifestazioni (radicalmente diverse tra loro per funzione, volontà, natura e sostentamento), sono così definitivamente smentite e ribaltate”.

“Un unico obiettivo, scrive la Mercurio, lavorare insieme per la crescita e il benessere della nostra Comunità. Solo attraverso il dialogo e la collaborazione possiamo costruire un futuro migliore per il nostro territorio”. Si apre, dunque, un nuovo e proficuo capitolo basato sulla cooperazione tra territori e Amministrazioni che pone le basi reali per il gioco di squadra tra le varie realtà produttive abruzzesi. Appuntamenti dall’11 al 13 aprile con la Fiera dell’Agricoltura e dal 18 al 21 settembre con Val di Sangro Expò.