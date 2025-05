VAL VIBRATA: LANCIA STRATOS DA TUTTA ITALIA, QUAGLIERI PRESENTA EVENTO

ALBA ADRIATICA – L’Abruzzo rende omaggio ad un mito ed orgoglio nazionale dei motori: la Lancia Stratos che dal 4 all’8 giugno calcherà le strade dell’area della Val Vibrata e della provincia di Teramo per un happening di portata internazionale. L’evento, “La Stratosferica”, finanziato dalla Regione Abruzzo, è stato presentato dall’assessore allo Sport Mario Quaglieri affiancato dal consigliere regionale Emiliano Di Matteo, alla presenza del sindaco di Alba, Antonietta Cosciotti, dei rappresentanti di Ascom, del Club Auto storiche di Teramo e di Claudio Alfonsi vera anima organizzativa e proprietario dell’unica Lancia Stratos presente in Abruzzo.

“La collaborazione tra enti e associazioni, e l’ampia presenza di oggi lo conferma – ha detto l’assessore Quaglieri – permette all’Abruzzo di portare sul territorio un evento più unico che raro, destinato ad esaltare il valore e la ricchezza di una terra carica di storia dalle forti potenzialità turistiche. E poi c’è l’innegabile fascino della Lancia Stratos, che ha alimentato le fantasie di migliaia e migliaia di automobilisti, con la possibilità di ammirarla da vicino e sentirne il rombo sulla pista”.

I comuni della Val Vibrata, Alba Adriatica in testa, saranno al centro della quattro giorni che porterà in Abruzzo i 15/20 esemplari di Lancia Stratos rimasti in Italia e nel mondo. Organizzata da Ascom e Confassociazioni Abruzzo con il contributo del Club automobile storiche di Teramo e il patrocinio di Confindustria Medio Adriatico, la manifestazione vuole ricordare i 50 anni dell’omologazione della Lancia Stratos con motore Ferrari e l’Abruzzo, terra di leggendari protagonisti del settore automobilistico, vuole raccontare questa icona senza tempo.

Il raduno è previsto per mercoledì 4 giugno in piazza del Popolo ad Alba Adriatica con trasferimento a Tortoreto e successivamente al kartodromo di Sant’Egidio. Nei giorni successivi le Lancia Stratos saranno a Tortoreto Lido e Paese, a Teramo e a Civitella del Tronto, con il venerdì 6 che è dedicata al Challenge ad inseguimento per kartodromo di Sant’Egidio.

“Gli eventi sportivi come veicolo di promozione del territorio fanno parte di una strategia ben definita – ha commentato l’assessore Mario Quaglieri – che aiuta i numeri dell’economia non solo turistica della regione, ma soprattutto permette l’ingresso della regione in circuiti nazionali e internazionali destinati a generare sviluppo”.