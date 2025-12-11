VAL VIBRATA: SPACCIO COCAINA, IN MANETTE 6 ALBANESI, CONSEGNE PORTA A PORTA, ORDINAZIONI SUI SOCIAL

TERAMO – Nella prime ore della mattina di oggi ad Alba Adriatica, Martinsicuro e Tortoreto i militari della Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei persone ritenute presunte responsabili, a vario titolo, del reato di detenzione e spaccio di cocaina in concorso.

I soggetti, tutti cittadini albanesi radicati sul luogo, operavano nell’intero territorio, considerato una grande piazza di spaccio nella quale, per minimizzare il rischio dovuto all’opera di contrasto delle forze dell’ordine, garantivano la consegna dello stupefacente con la vendita “porta a porta” preordinata sui classici canali social.

L’ordinanza è stata dispost dal G.I.P. del Tribunale di Teramo su richiesta della locale Procura della Repubblica. A collaborare all’operazione in fase esecutiva il Nucleo Carabinieri Cinofili di Cheti, il 5° Nucleo Carabinieri Elicotteri di Pescara e una squadra di Intervento operativo del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia,

Il provvedimento scaturisce dall’attività investigativa su un gruppo dedito all’attività di spaccio svolta lungo il litorale ascolano e teramano e, più in generale in diversi comuni della val Vibrata e della provincia di Ascoli Piceno, coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.

La tecnica di occultamento dello stupefacente consisteva nell’oramai rodato metodo del seppellimento dei grandi quantitativi in aree rurali e terreni non direttamente riconducibili agli indagati.

La sostanza veniva poi parcellizzata al bisogno sulla scorta degli ordini da soddisfare, sempre seguendo il classico copione del quantitativo minimo tale da essere confuso con l’uso personale.

Nel corso delle investigazioni: è stata sequestrata sostanza stupefacente di tipo cocaina per oltre due chili, con alto grado di purezza e, pertanto, di verosimile ingente valore economico; sono stati, altresì, segnalati sei soggetti assuntori di stupefacente per uso personale; e’ stato arrestato un soggetto minorenne poiché colto nella flagranza del reato di spaccio.

Gli arrestati nel numero di cinque, un altro è attivamente ricercato, espletate le formalità di rito sono stati associati al carcere di Teramo.

L’operazione costituisce uno dei filoni investigativi sviluppatisi dalle indagini seguite al tentato omicidio di un sottufficiale dell’Arma, in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica , avvenuto il 19 novembre 2024, ad opera di tre soggetti che stavano perpetrando un furto presso l’abitazione del militare che, intervenuto, era stato violentemente aggredito riuscendo comunque a mettere in fuga, con la propria azione, i malviventi che comunque gli procuravano gravissime lesioni.

Nello scorso mese di luglio, uno dei tre criminali, individuato grazie alle indagini espletate ed agli accertamenti di natura scientifica, era stato catturato a Rovigo dove si trovava sotto falso nome.