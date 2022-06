VAL VOMANO: GRANDE FESTA PER CONCLUSIONE PROGETTO SCOLASTICO EASY SPORT

TERAMO – Nella Val Vomano concluso con una grande festa il progetto scolastico “Easy Sport” del CSI: consegnati dai Sindaci di Penna Sant’Andrea Severino Serrani e di Basciano Alessandro Frattaroli gli attestati di partecipazione ai 140 studenti coinvolti nel progetto.

Il Presidente CSI ha dedicato una targa alla Scuola diretta dalla Preside Letizia Fatigati che ha commentato: “una collaborazione veramente positiva che ha portato gioia nelle nostre scuole in mesi particolarmente difficili”.

Sport Open Day è il titolo della mattinata sportiva che oggi 7 giugno ha coinvolto i bambini dei plessi di Val Vomano, Villa Vomano e Brecciola dell’Istituto Comprensivo Teramo 5 “Falcone-Borsellino”. Le attività sviluppate dagli esperti hanno riguardato la promozione e l’insegnamento di discipline non convenzionali semplificate come Easy cricket, Easy dodgeball, Easy tchoukball e Easy Gym ed uno sport tradizionale: il volley nelle suddette scuole e il minibasket nella scuola di Piano della Lente.

Grazie all’intervento del progetto, sostenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il CSI nazionale, nel corso dell’anno gli studenti hanno potuto beneficiare anche di voucher per la partecipazione gratuita alle attività pomeridiane promosse dai partner Turisport Italia SSD, Atena Polisportiva e Tasp.

Moduli formativi online sono stati resi disponibile per insegnanti, esperti ed alunni. Nel Complesso sportivo Cesi, a Val Vomano di Penna Sant’Andrea, si sono vissuti autentici momenti di divertimento e una riscoperta gioia collettiva tra i ragazzi in vista del CSI Junior Camp che proprio presso i campi da pallavolo, calcetto, minibasket e tennis vedrà attivata una delle sedi più entusiasmanti per vivere questa estate all’insegna dello sport e del divertimento.