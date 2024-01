L’AQUILA – Si chiamava Luca Nunzi l’escursionista aquilano 45enne morto dopo essere stato travolto dalla valanga sul Sirente intorno alle ore 16.

La chiamata di soccorso è giunta dagli altri quattro compagni di gita della vittima alla centrale operativa 118 L’Aquila che ha subito inviato sul posto l’Elisoccorso.

Il tecnico del CNSAS presente a bordo, una volta verricellato sul punto ha individuato subito il travolto ma purtroppo le condizioni sono apparse da subito critiche ed il medico presente a bordo dell’elicottero, nel frattempo sbarcato sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Sono in corso le operazioni di recupero della salma e dei compagni di gita via terra ad opera dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e degli uomini del soccorso alpino Guardia di Finanza.

“C’era allerta valanghe in un canale. Una zona frequentata da sciatori e alpinisti anche in questo periodo. Orario troppo tardo perché solitamente tali

attività si fanno nella prima mattinata”,dice uno dei soccorritori del Soccorso Alpino che si è recato sul luogo, nella zona chiamata della Neviera, sul Monte Sirente sul lato intermo, quello che guarda la vallata e non quindi la zona dell’Altopiano delle Rocche.

“Esprimo profondo dolore, a nome della Municipalità tutta e a titolo personale, per la tragica morte dell’escursionista aquilano, Luca Nunzi, di appena 45 anni, travolto oggi pomeriggio da una valanga sul massiccio Sirente-Velino, nei pressi della valle Lupara, nel comune di Secinaro”, scrive il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Ringrazio gli operatori della Centrale del 118 dell’Aquila intervenuti con l’elisoccorso, gli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza e i tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino speleologico (Cnsas) che hanno individuato il luogo della tragedia e tratto in salvo gli altri quattro membri del gruppo di escursionisti. Un abbraccio di vicinanza giunga alla famiglia di Luca e ai suoi cari per l’incolmabile dolore cui sono sottoposti”.