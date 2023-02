VALANGHE E SOCCORSI: S’INAUGURA A PRETORO “ARTVA TRAINING PARK MAIELLA”, SPAZIO PER ESERCITAZIONI

PRETORO – Una dimostrazione delle tecniche di ricerca e salvataggio in caso di valanga, poi una tavola rotonda. E’ il programma del pomeriggio di domani, domenica 19 febbraio, sulla Maiella, in località Fonte Tettone/Maielletta, un’area che si estende sui territori di Pretoro, Rapino, Lettomanoppello e Roccamorice.

Alle 15 cerimonia di inaugurazione dell’Artva Training Park Maiella Geopark, lo spazio per le esercitazioni nell’impiego dell’Artva, l’Apparecchio di ricerca dei travolti in valanga. Prevista una dimostrazione delle tecniche di ricerca dei travolti da valanga mediante Artva e tecniche di disseppellimento con sonda e pala a cura dei tecnici del Servizio Valanghe Italiano (CAI), dei Carabinieri Forestali e dei Militari Comando Truppe Alpine del Servizio Meteomont. che effettueranno una stratigrafia del manto nevoso insieme ai tecnici del Servizio Valanghe Italiano.. Alle 16, nello chalet Maielletta WE (territorio del Comune di Pretoro), inizio della tavola rotonda introdotta e moderata da Luciano Di Martino, direttore del Parco Nazionale della Maiella.

Intervengono: il presidente del Parco Nazionale della Maiella Lucio Zazzara; il presidente del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo (Cnsas) Daniele Perilli; il presidente della Giunta regionale d’Abruzzo Marco Marsilio; l’assessore al Turismo della Regione Abruzzo Daniele D’Amario; il presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera Nazario Pagano; il segretario della VI Commissione Finanze alla Camera Guerino Testa; il direttore della Protezione Civile Abruzzo Mauro Casinghini; il presidente del Servizio Valanghe Italiano Umberto Biagiola; il comandante dei Carabinieri Forestali del Parco della Maiella Livia Mattei; il presidente del Club Alpino Italiano Abruzzo Francesco Sulpizio.

Partecipano i sindaci di Lettomanoppello, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino, Roccamorice e Serramonacesca; le Società degli impianti del Bacino Sciistico Passo Lanciano / Maielletta; le Scuole di Alpinismo e scialpinismo del Cai Abruzzo; il Collegio Regionale delle Guide Alpine d’Abruzzo; rappresentanti delle aree protette nazionali e regionali. Al termine rinfresco con brindisi con i vini del Parco ‘Vola Volé’.

SAS