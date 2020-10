VALLE CASTELLANA: AL VIA INTERVENTI SULLA RETE VIARIA COMUNALE E PROVINCIALE

VALLE CASTELLANA – Partiranno lunedì 26 ottobre una serie di importanti lavori di pavimentazione stradale sul territorio del Comune di Valle Castellana. Le zone più interessate dagli interventi sono le frazioni di San Giacomo, Pietralta, Cerquito, Coronelle, Mattere e Ceraso.

“Per la prima volta nella storia verranno eseguiti interventi di pavimentazione a San Giacomo che andranno a sostituire buona parte delle strade bianche con breccia che interessano al momento la frazione – sottolinea il sindaco di Valle Castellana, Camillo D’Angelo -. Per questi lavori saranno investiti circa 60 mila euro e andranno a coprire un tracciato di circa 1 km, ovvero tutta la strada principale all’interno della frazione”.

Sempre per San Giacomo e zone limitrofe l’Amministrazione comunale ha deciso di destinare altri 19 mila euro che serviranno alla realizzazione, anche qui per la prima volta nella storia, di una serie di punti luce all’esterno delle abitazioni che andranno a servire un territorio che conta 168 nuclei abitativi. “Si tratta di una svolta storica per la frazione turistica più importante del nostro territorio che è stata fortemente voluta da questa Amministrazione comunale e punta a valorizzare le importanti risorse di San Giacomo che può contare sugli impianti turistici del Co.Tu.Ge. sui Monti Gemelli, su di una struttura ricettiva molto apprezzata e su risorse naturali che, ogni anno, attraggono migliaia di turisti dall’Abruzzo e dalle Marche” prosegue il primo cittadino.

Dopo oltre trent’anni dall’ultimo intervento sarà rifatta poi la pavimentazione di tutte le strade comunali, pari a circa 1,6 km di asfalto, nella frazione di Pietralta con un finanziamento di circa 200 mila euro. A Ceraso, Mattere, Cerquito e Coronelle saranno poi realizzati alcuni tratti di nuova pavimentazione per sanare i punti ammalorati di asfalto lasciati così da quasivent’anni. Infine piccoli interventi sono già in fase di ultimazione nelle frazioni di Prevenisco, Colle e San Vito.

“Siamo veramente molto lieti di poter annunciare alla cittadinanza l’avvio di questi interventi che interesseranno numerose strade comunali del nostro territorio, opere realizzate dopo decenni o, come per San Giacomo, per la prima volta nella storia, grazie all’incessante lavoro dell’Amministrazione comunale che ho l’onore di guidare e che, in questi anni, si è veramente impegnata con grande costanza per reperire questi fondi e programmare interventi urgenti e necessari per Valle Castellana e le sue frazioni” dichiara Camillo D’Angelo.

“Con grande soddisfazione voglio poi annunciare l’avvio, sempre dalla prossima settimana, di fondamentali lavori sulla rete viaria provinciale che interessa il nostro comprensorio, interventi a lungo attesi e che finalmente prendono il via. Sulla SP 49, la strada che collega il capoluogo alla frazione di Pascellata e quindi al Comune di Rocca S. Maria ed a Teramo, saranno rifatti circa 5 km di asfalto. Stesso discorso per la SP 52tra Guazzano e Macchia da Sole dove, dopo oltre trent’anni, verranno riasfaltati 5 km di strade. Per questi due interventi viari saranno spese somme importanti, pari quasi a 1 milione di euro. Infine sulla SP 49 dche collega Pietralta al capoluogo partiranno, al momento, dei piccoli interventitra cui il rifacimento di alcuni tratti di asfaltosolo nei punti più ammalorati. Questo perché in primavera partiranno i lavori di consolidamento sull’asse viario interessato da alcuni dissesti che sarà ripristinato attraverso lavori di rifacimento della banchina stradale con pali e interventi strutturali. Terminati questi lavori la SP 49 d sarà completamente riasfaltata da Morice fino al capoluogo” conferma il primo cittadino di Valle Castellana.

“Ci tengo a ribadire come, anche stavolta, nella programmazione degli interventi sia stato scelto il criterio dell’urgenza e voglio rassicurare, sin da ora, i nostri cittadini che ulteriori lavori saranno programmati e realizzati, in tutte le frazioni, per cercare di risolvere i purtroppo numerosi problemi di viabilità che attanagliano l’intero comprensorio – conclude il D’Angelo -. Voglio infine sottolineare come l’avvio di tutti questi interventi sul nostro territorio, sia sulle strade comunali sia su quelle provinciali, sia qualcosa che non si era mai visto a Valle Castellana e che testimonia il grande lavoro messo in campo da questa Amministrazione, anche attraverso i rapporti instaurati in questi anni con Provincia, Regione, Anas e enti vari, per il bene dell’intero comprensorio. Auspichiamo che, grazie a questo clima di fattiva collaborazione, anche sulla scorta di quanto promesso prima del lockdown da Regione e Provincia, arrivino a breve nuovi fondi e risorse per programmare nuovi importanti interventi sul nostro territorio comunale”.

Download in PDF©