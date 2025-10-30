VALLE CASTELLANA CELEBRA L’AUTUNNO CON LA SAGRA DELLA CASTAGNA E DELLA PATATA

VALLE CASTELLANA – L’autunno in Abruzzo si accende di gusto e tradizione con il ritorno di uno degli appuntamenti più amati del territorio: la Sagra della Castagna e della Patata di Valle Castellana (Teramo), giunta quest’anno alla sua 41esima edizione.

Due giornate – sabato 1 e domenica 2 novembre – dedicate ai profumi della montagna, alla convivialità e ai sapori genuini di una volta.

Il menù di questa edizione è un omaggio alle antiche ricette del posto, preparato con ingredienti locali e tanta passione: polenta fumante, gnocchi fatti a mano, ceci, spezzatino di carne tenerissima e i dolci tipici della tradizione. Regine indiscusse della festa saranno come sempre le caldarroste e le patate di montagna, simboli della cucina povera ma saporita delle nostre terre.

Tra i profumi di legna e castagne, sarà possibile degustare questi ottimi piatti in un percorso gastronomico che racconta la storia e l’anima del territorio. Musica, mercatini e tanto divertimento.

Oltre agli stand gastronomici – aperti già da sabato alle ore 11:00 – i visitatori potranno passeggiare tra mercatini di prodotti tipici e artigianato, ascoltare musica popolare abruzzese, e lasciarsi sorprendere da una serata disco dance che unirà giovani e famiglie in un clima di festa. La domenica, stessi orari e un servizio in più: bus navetta gratuito dal parcheggio alla sagra, con orario continuato, per garantire comfort e sicurezza a tutti i partecipanti. Camminata ecologica tra i colori dell’autunno.

Domenica 2 novembre, alle ore 8:00, prenderà il via anche la Camminata ecologica tra faggi e castagni, un’escursione gratuita per ammirare il folliage autunnale che tinge di rosso, oro e ambra i boschi di Valle Castellana. Un’esperienza unica per chi ama la natura e vuole scoprire la magia del paesaggio montano abruzzese in uno dei periodi più suggestivi dell’anno.