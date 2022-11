VALLE CASTELLANA: GRANDE SUCCESSO DELLA SAGRA CASTAGNA E PATATA, TANTI TURISTI DA FUORI REGIONE

TERAMO – “Valle Castellana si conferma regina delle fiere d’autunno nella nostra provincia”. A dichiararlo il primo cittadino Camillo D’Angelo che celebra il grande successo della “Sagra della Castagna e della Patata” che si è tenuta il 22 e 23 ottobre nel capoluogo e della “Festa della Castagna” che si è svolta a Leofara lo scorso fine settimana.

“Dopo tre anni di stop dovuti alla pandemia la gente aveva voglia di tornare a uscire e divertirsi e, grazie anche al bel tempo, si sono registrate in quei giorni oltre 20 mila presenze nel nostro comprensorio, un segnale importante di ripresa e vitalità ed un grande successo per le due associazioni che hanno organizzato, egregiamente, i due eventi”.

“In tantissimi, da Abruzzo e Marche, sono venuti sui Monti della Laga per scoprire le nostre castagne ed i pregiati marroni – conclude D’Angelo – un momento fondamentale di promozione turistica ed enogastronomica dei nostro borghi che, dopo anni bui, sono tornati ad attrarre visitatori che, ne siamo certi, dopo la bella esperienza vissuta torneranno a Valle Castellana per scoprire tutte le bellezze e le ricchezze che i nostro borghi e i nostri scorci hanno da offrire”.

“Ripartire dopo tre lunghi anni è stata una scommessa che, oggi possiamo dirlo, il nostro territorio è riuscito a vincere” sottolinea la Capogruppo consiliare con delega agli Eventi Teodora Piccioni.

“L’obiettivo che la nostra Amministrazione si era fissata per questa ripresa degli eventi è stato quello di coniugare la valorizzazione delle nostre tradizioni e delle nostre ricchezze, con la promozione turistica ed economica dei nostri borghi. Oggi possiamo dirlo, forti dei numeri registrati, che la scommessa è stata vinta ampiamente. Sono poi lieta di sottolineare come, accanto all’aspetto prettamente legato alla sagra, abbiamo ricevuto unanime apprezzamento anche per i due momenti “naturalistici” proposti come la visita al “Piantone di Nardò” e quella ai castagneti di Leofara. Questo per noi è ovviamente solo un punto di partenza e lavoreremo, in futuro, per proporre sempre maggiori iniziative che sappiano attrarre visitatori e amanti della montagna sul nostro territorio”.