VALLE CASTELLANA: IN ARRIVO 181 MILA EURO DA ROMA PER COMBATTERE SPOPOLAMENTO AREE MONTANEN

VALLE CASTELLANA – Il Comune di Valle Castellana riceverà un contributo di oltre 181 mila euro dal Governo centrale per il contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni siti in aree fortemente disagiate. Le risorse, come spiegato dal Ministro del Sud e della Coesione Territoriale, Mara Carfagna, potranno essere utilizzate per combattere il fenomeno dello spopolamento nei comuni montani abruzzesi e migliorare così le condizioni di vita dei cittadini che decidono di rimanere a vivere in questi territori.

“Si tratta di nuove risorse per chi vive nelle aree montane più disagiate – spiega il Sindaco di Valle Castellana Camillo D’Angelo – fondi che saranno utilizzati per migliorare la qualità della vita e il livello di servizi nel nostro comprensorio. La nostra intenzione è ovviamente quella di mettere in atto altre iniziative che ci permettano di innalzare i suddetti parametri, rendendo così più conveniente e meno costoso vivere sul nostro comprensorio piuttosto che in altri comuni del teramano e dell’ascolano”.

“Stiamo già lavorando, come Amministrazione, per reperire nuovi fondi e dare così nuove opportunità ai nostri cittadini – conclude D’Angelo – auspichiamo quindi che possano arrivare, al più presto, nuove importanti risorse da Roma e dalla Regione Abruzzo per combattere, con le giuste armi, il fenomeno dello spopolamento delle aree interne montane fortemente disagiate”.