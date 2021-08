VALLE CASTELLANA, SINDACO D’ANGELO: “ESTATE SENZA DISAGI GRAZIE A LAVORO DI RUZZO RETI SPA”

VALLE CASTELLANA – “Ci tengo a ringraziare di cuore, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera collettività di Valle Castellana, il presidente della Ruzzo Reti SpA, l’avvocato Alessia Cognitti, l’intero Consiglio d’amministrazione, il Direttore Generale Ing. Pierangelo Stirpe e tutto il personale perché, grazie al loro eccellente lavoro, per la prima volta dopo oltre venti anni questa estate, sull’intero comprensorio, frazioni comprese, non è mai mancata l’acqua” dichiara il primo cittadino Camillo D’Angelo.

“Un risultato storico, frutto del grande lavoro messo in campo in questi anni dalla Governance della Ruzzo Reti Spa che ha garantito un attento monitoraggio dei serbatoi ed un controllo costante del nostro territorio che, anche durante le manifestazioni e dinanzi al sensibile aumento delle utenze attive, dovuto al ritorno di tanti cittadini e dei villeggianti che hanno scelto le nostre montagne per il loro meritato riposo, ha permesso di non registrare alcun disagio dovuto alla carenza idrica” conclude il Sindaco di Valle Castellana. “Anche grazie a queste attenzioni si combatte lo spopolamento delle nostre montagne che, troppo spesso in passato, avevano dovuto fare i conti con preoccupanti carenze idriche nei mesi estivi”.