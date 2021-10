VALLE CASTELLANA: SUL PORTALE DEL COMUNE GLI ITINERARI PER SCOPRIRE LE BELLEZZE DEL TERRITORIO

VALLE CASTELLANA – Il Comune di Valle Castellana (Teramo) ha reso disponibili, sul proprio portarle web, i vari itinerari turistici per scoprire le bellezze del proprio territorio (https://www.comune.vallecastellana.te.it/itinerari).

“Abbiamo scelto di puntare forte sulla promozione turistica del nostro comune convinti che le grandi potenzialità di questo comprensorio, e dell’intera area dei Monti della Laga, ancora non sono state sfruttate pienamente a causa dell’assenza di una pianificazione politica da parte delle istituzioni superiori alle quali ci siamo sostituiti”, sottolinea in una nota il sindaco Camillo D’Angelo.

“Grazie a questo strumento i turisti potranno scoprire, ancor prima di venire sui nostri monti, quella che è l’offerta che li aspetta – prosegue il primo cittadino di Valle Castellana – si possono infatti vedere i vari percorsi, divisi per area di interesse, scaricarli, leggere delle dettagliate schede descrittive con tutti i dati salienti (come dislivello, lunghezza, durata, difficoltà, ecc) e consultare le mappe già impostate: tutte informazioni utilissime e che oggi possono fare la differenza, soprattutto tra gli appassionati, nella scelta della propria meta di vacanza”.

Il progetto però non si ferma qui, infatti il prossimo step sarà la suddivisione degli itinerari per disciplina(trekking, mountain-bike, cavallo, moto, quad, ecc) e per difficoltà.

“Così sarà ancora più facile e intuitivo poter consultare i vari percorsi ed evitare brutte sorprese durante il giro tra i nostri monti – aggiunge D’Angelo – inoltre a breve saranno caricati, all’interno di ogni singola scheda-itinerario, anche tutte le strutture ricettive, i punti ristoro e le bellezze naturalistiche, paesaggistiche e culturali che si troveranno lungo il percorso, una scelta fatta nell’ottica di valorizzare non solo le eccellenze enogastronomiche del comprensorio della Laga, ma anche di far conoscere quanto di bello Valle Castellana ha da offrire a 360° ai visitatori ed ai turisti”.

“Siamo molto soddisfatti per questo progetto perché siamo tra i primi comuni montani abruzzesi a offrire un servizio turistico di questa portata, a livello delle migliori località alpine italiane, un segnale tangibile di come questa Amministrazione stia lavorando per migliorare l’attrattiva turistica e rendere Valle Castellana un “brand” sempre più conosciuto e apprezzato tra gli appassionati di vacanze all’insegna della natura b- conclude Camillo D’Angelo – Anche con questi progetti si combattono fenomeni come lo spopolamento e la crisi economica, infatti siamo convinti che, con l’aumento del turismo montano tutto l’anno, si creeranno nuove opportunità per i nostri giovani che saranno così invogliati a restare a vivere in questo stupendo territorio”.

Nelle prossime settimane saranno poi disponibili presso il Municipio e nelle strutture ricettive del territorio anche le cartine cartacee con i vari itinerari così da rendere l’offerta fruibile a tutti.