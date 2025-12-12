VALLE PELIGNA: SCOCCIA, “REGIONE STA ATTIVANDO PROCEDURA CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA”

SULMONA – “La Regione Abruzzo sta attivando le procedure necessarie per il riconoscimento dello stato di crisi industriale complessa per la Valle Peligna. Sulmona è già inserita nel PRRI – Programma di Riqualificazione e Rigenerazione Integrata, uno strumento di programmazione nazionale collegato alle politiche di rigenerazione urbana e transizione ecologica, finanziato attraverso risorse statali e, in alcuni casi, PNRR o fondi complementari. Sarà completata l’istruttoria con il Ministero per garantire l’accesso agli strumenti straordinari necessari a sostenere lavoratori e imprese”.

Lo annuncia Marianna Scoccia, vicepresidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo

LA NOTA

Il nostro territorio sta vivendo uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. Alle crisi occupazionali della Marelli, della Sodecia e della 3G si aggiunge ora anche quella della Coop, con conseguenze gravissime per lavoratori, famiglie e per l’intero tessuto sociale della Valle Peligna.

So bene che spesso ci si aspetta dalla politica risposte immediate e soluzioni definitive, ma quando si tratta di aziende private gli strumenti disponibili non sempre bastano per arrestare o prevenire crisi così complesse. Questo, però, non significa rassegnarsi. Il nostro dovere è reagire.

E per reagire servono strumenti e serve coesione.

Per questo scriverò a tutti i sindaci della Valle Peligna e ai rappresentanti sindacali per proporre l’attivazione di un tavolo permanente di confronto, un luogo stabile in cui condividere informazioni, coordinare azioni e lavorare insieme a una strategia unitaria. Il nostro territorio ha bisogno di strumenti, di una visione comune e di una cabina di regia che accompagni ogni passo di questo percorso.

Abbiamo bisogno del coraggio di immaginare un nuovo modello di sviluppo, capace di attrarre investimenti, imprese, competenze e restituire stabilità e dignità alle tante famiglie coinvolte.

Sono al fianco dei lavoratori della Coop, della Sodecia, della Marelli e della 3G e continuerò a impegnarmi in ogni sede istituzionale affinché nessuno venga lasciato solo. La richiesta dello stato di crisi industriale complessa sarà una battaglia difficile, ma necessaria. La porteremo avanti con determinazione, insieme ai sindaci, ai sindacati e all’intera comunità.

La Valle Peligna merita risposte, merita rispetto, merita un futuro.