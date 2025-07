VALLE ROVETO: 39ENNE ALCOLISTA ALLONTANATO DA CASA PER MALTRATTAMENTI E VIOLENZE A MOGLIE E FIGLIA

VALLE ROVETO – È stata eseguita alcuni giorni fa dai Carabinieri un’ordinanza cautelare che dispone l’allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento nei confronti di un 39enne, accusato di maltrattamenti contro la moglie e la figlia minorenne.

La vicenda si svolge in un centro della Valle Roveto, dove una donna di 41 anni, al culmine dell’ennesimo episodio di violenza, trova la forza di comporre il numero unico di emergenza “112” e chiede aiuto ai Carabinieri.

L’intervento di una pattuglia dell’Arma è immediato. La donna racconta di essere stata aggredita poco prima dal marito, rientrato ubriaco a casa, che addirittura le aveva scagliato contro una mannaia, senza colpirla.

Nella ricostruzione dei fatti che la 41enne, non senza fatica, ha fornito ai Carabinieri, emergono numerosi episodi di violenza ed intimidazione ad opera dell’uomo, iniziati sin dai primi mesi di matrimonio e peggiorati dall’abuso di bevande alcoliche. Episodi che la donna non aveva mai trovato il coraggio di denunciare e per i quali non aveva mai fatto ricorso a cure mediche.

Percosse, ingiurie, minacce di morte e di essere lasciate senza mezzi di sostentamento sono le condotte che la donna attribuisce al 39enne, confermate da un’altra figlia dell’uomo, più grande, che racconta di essere andata via di casa proprio per via del comportamento del padre.

Scatta il cosiddetto codice rosso, ossia quella procedura d’urgenza che concede una corsia preferenziale alle indagini per i reati di violenza di genere e domestica.

Gli elementi raccolti dai Carabinieri, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Avezzano, forniscono al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale marsicano i riscontri necessari all’emissione delle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie ed alla figlia, nonché ai luoghi da loro abitualmente frequentati.

I Carabinieri hanno dato esecuzione nei giorni scorsi alle misure disposte dall’Autorità giudiziaria, allontanando il 39enne dall’abitazione coniugale.

All’uomo, inoltre, verrà applicato un dispositivo elettronico di controllo, il cosiddetto braccialetto elettronico, che metterà automaticamente in allerta le Forze dell’Ordine qualora non dovesse rispettare l’obbligo di mantenersi ad almeno 500 metri dalla moglie e dalla figlia.