VALLE ROVETO, EVADE DURANTE PERMESSO PREMIO: ARRESTATO 51ENNE

TAGLIACOZZO – Si trovava in un comune della Valle Roveto per un permesso premio quando è fuggito facendo perdere le sue tracce: è stato arrestato nel pomeriggio dai carabinieri della compagnia di Tagliacozzo (L’Aquila) un uomo di 51 anni già condannato definitivamente a una pena di 26 anni per omicidio doloso e altri reati avvenuti nella provincia di Roma con fine pena prevista nel 2032.

L’altro ieri non era rientrato nella casa circondariale di Pescara, dove stava scontando la pena.

È stato rintracciato nel pomeriggio in zona boschiva dopo un’ampia battuta di ricerca durata oltre due giorni. Dopo l’arresto è stato ricondotto nel carcere di Pescara su disposizione dell’autorità giudiziaria di Avezzano.