SULMONA – Venti galline divorate e un pollaio semidistrutto. E’ il bilancio dell’incursione di un orso che nella notte ha visitato il territorio della Valle Subequana. A denunciare il caso è un allevatore. “Recarsi nel pollaio per accudire le care galline e non trovarle più vive perché un orso ha fatto irruzione non è proprio il massimo. Oggi per me è un bruttissimo giorno” ha detto l’uomo che ha allertato gli organi competenti per i rilievi di rito.