VALORE ABRUZZO: ANGELOSANTE, “PRONTI A MANIFESTARE IN DIFESA DELLA MARSICA”

AVEZZANO – “Con i colleghi consiglieri regionali Manuele Marcovecchio e Antonio Di Gianvittorio abbiamo fondato ‘Valore e Abruzzo’ non certo per giochi di palazzo o pretende, ma in difesa dei territori e dunque sono a disposizione per una manifestazione fragorosa che riporti la Marsica al centro e tuteli il tribunale in primis dal momento che non è possibile che tutti i partiti politici siano d’accordo e poi dall’alto queste decisioni vengono cancellate “.

Lo scrive Simone Angelosante, consigliere regionale, alla vigilia della presentazione del movimento civico Valore Abruzzo , nato a seguito dell’abbandono della Lega, nella sua Avezzano,

” Tutto quello che ha la Marsica se lo è dovuto conquistare con le unghie e con i denti – prosegue Angelosante – ,non vorrei che i fondi del Pnrr li vediamo transitare per altri lidi. Il nostro territorio aspetta risposte circa il smistamento merci, per il nuovo ospedale, per il collegamento veloce Pescara- Roma e per l’agognato impianto di irrigazione per il Fucino. Il mio fine è quello di accendere un faro sulle istanze marsicane attuabili con i fondi del Pnrr”.