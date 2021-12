“VALORE ABRUZZO”, DOMANI AD AVEZZANO PRESENTAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE

AVEZZANO – “La presentazione del nuovo Gruppo consiliare ‘ Valore è Abruzzo ‘ si terrà domenica 19 dicembre alle ore 18:00 presso la sala Irti-Montessori sita in Via Genserico Fontana, 6 ad Avezzano”.

Lo annuncia in una nota Simone Angelosante, capogruppo di Valore Abruzzo in Consiglio regionale e fondatore della Lega in Abruzzo nel 2015, che prosegue: “Dopo il battesimo avvenuto nella città di Vasto, il movimento civico Valore Abruzzo viene presentato ad Avezzano e, quindi, alla provincia dell’Aquila. Saranno presenti i miei colleghi e amici, Antonio Di Gianvittorio e Manuele Marcovecchio, e tanti amministratori del territorio aquilano che hanno condiviso le ragioni della nostra scelta, ovvero, la decisione di uscire dalla Lega Salvini Abruzzo a seguito di un incontro da noi richiesto a mezzo di un documento inviato a Matteo Salvini, segretario federale della Lega, per disquisire dei risultati post elezioni amministrative che hanno visto la Lega in netto declino dalle Europeee del 2019 in poi ” aggiunge Angelosante ” auspicavamo un confronto tramite canali istituzionali, ma, con nostro stupore, il documento è stato reso pubblico. Da qui la decisione dolorosa di uscire dalla Lega e, quindi, di creare questa nuova realtà politica svincolata dalle costrizioni partitiche e composta da consiglieri regionali, comunali e cittadini operosi nell’interesse esclusivo della territorialità abruzzese. Una realtà basata sul dialogo e sulla democrazia con lo scopo di risolvere le esigenze dei cittadini che, con la quarta ondata pandemica, hanno ben altri problemi da affrontare e risolvere rispetto alle imposizioni verticistiche di partito con i relativi giochi di poltrone . Noi abbiamo il dovere di dare risposte tempestive alle varie esigenze e cercheremo di raggiungere questi obiettivi con questa nuova formula di laboratorio politico grazie al lavoro del presidente Marsilio e dei nostri amici assessori ” conclude il capogruppo Angelosante.

L’organizzazione garantisce le misure di sicurezza in materia di contenimento dei contagi Covid-19.