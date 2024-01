VALUTAZIONE DEL MINISTERO DELLA QUALITA’ ARTISTICA: TEATRO STABILE D’ABRUZZO IN BASSA CLASSIFICA

L’AQUILA – ll Teatro Stabile d’Abruzzo è in fondo alle classifiche italiane, per la qualità artistica, tra i teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale e centri di produzione teatrale.

La valutazione è del Ministero della Cultura, tramite la Commissione consultiva per il teatro, che ha espresso il suo giudizio nell’aprile 2022, a valere sulla programmazione 2022-2024. Il Tsa è 55esimo sui 66 realtà teatrali valutate, con punteggio di 14,1, molto lontano dal primo in classifica, il Teatro stabile di Torino, a 32 punti.

In ogni modo, l’assegnazione definitiva del contributo relativo all’anno 2022, da parte della Direzione generale spettacolo del Ministero della Cultura, ufficializzato a giugno scorso, ha attribuito al Tsa l’assegnazione più alta mai conferita, nella misura di 767.633 euro. La Regione Abruzzo, con l’ultima manovra di bilancio ha stanziato 301 mila euro.

Presidente della Commissione consultiva è Antonio Massena, che a L’Aquila è stato uno dei fondatori del Teatro stabile di innovazione L’Uovo, e suo direttore fino al 2014. Il lavoro della commissione è stato approvato con il decreto direttoriale nel giugno 2022, a firma del direttore generale del Ministero, Antonio Parente.

Ad essere presi in considerazione nella valutazione, una lunga serie di parametri, definiti nelle schede “fenomeni”, come la qualità della “direzione artistica”, del “personale artistico scritturato”, del “progetto”, la “capacità di sviluppare progetti produttivi e coerenti con una chiara ed organica linea artistica”, “esperienze culturali differenziate”, “educazione e promozione presso il pubblico”, “affidabilità gestionale”, “strategie di gestione”, “sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali”.

Esistono insomma, stando a questa valutazione, ampi margini di miglioramento per la prestigiosa istituzione culturale abruzzese, che a novembre ha celebrato i 60 anni di attività, al Ridotto del Teatro comunale, con in prima fila il presidente Pietrangelo Buttafuoco, prossimo a trasferirsi a dirigerne la Biennale di Venezia, e il direttore Giorgio Pasotti.

Buttafuoco, giornalista, scrittore, conduttore televisivo e opinionista italiano, è stato recentemente designato dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, come prossimo presidente della fondazione della Biennale di Venezia, ruolo che assumerà a marzo 2024.

Ad incidere negativamente senz’altro la mancata ricostruzione del Teatro comunale, danneggiato dal terremoto del 2009, con lavori non conclusi dopo 14 anni. Si attende ad oggi il progetto definitivo, a cui dovrà far seguito il bando di gara per il secondo lotto da 13 milioni di euro. Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha per l’occasione spiegato che mancano 5 milioni di euro per finire il lavoro, e che l’ente comunale, proprietario dell’edificio, sta cercando di rientrare in possesso anche del ruolo di stazione appaltante prima delegato al Segretariato regionale per i Beni culturali.

Ad ogni buon conto, il teatro degli abruzzesi e degli aquilani, in base alla valutazione ministeriale, è lontano nella sua “qualità artistica”, dai 32 punti del Teatro Stabile di Torino, dai 31,4 del Ravenna Teatro e dai 30,5 punti del Teatro dell’Elfo di Milano. Come detto infatti il Tsa con punteggio di 14,1, è 55esimo sui 66 enti teatrali valutati.

Analizzando le singole voci, il Tsa ottiene un punteggio di 1.50, per la voce “qualità della direzione artistica”, altri teatri arrivano a 4,5 punti.

La “qualità professionale del personale artistico scritturato”, ottiene 2 punti, rispetto a 3,5 dei primi della classe.

Bene invece la “qualità artistica del progetto”, 3 punti, e nella media, con 2,5 punti, è la “capacità di sviluppare progetti produttivi coerenti con una chiara ed organica linea artistica e culturale solidamente accreditata sul piano regionale di riferimento, ma anche ampiamente riconosciuta per capacità di innovazione e di assunzione del rischio culturale sul piano nazionale”.

Bassi invece gli altri paramenti di valutazione: voto 1 per la “capacità di assicurare nel proprio territorio regionale, attraverso le ospitalità, anche a carattere multidisciplinare, una esperienza culturale differenziata, continuativa e innovativa, di respiro nazionale ed internazionale”, voto 1,5 per gli “interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole”, come pure 1,5 punti sono stati assegnati per la “continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030”, punteggio 1 per “l’integrazione con strutture e attività del sistema culturale”.

Bocciatura infine per lo “sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali”, appena 0,1 punti, la valutazione più bassa in classifica.

Alla presidenza del Tsa, come detto c’è Pietrangelo Buttafuoco, suo vice è Carlo Dante. Componenti del cda, sono Maria Cristina De Amicis, Claudio Gregori e Nadia Vittorini.

LA DOCUMENTAZIONE NEL SITO DEL MINISTERO

LA CLASSIFICA DELLA QUALITA’ ARTISTICA 2022

Fondazione del Teatro Stabile di Torino 32,00

Ravenna Teatro Soc. Coop 31,40

Società Cooperativa Teatro dell’Elfo Impresa Sociale 30,50

Accademia Perduta/Romagna Teatri 29,50

Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Stabile Pubblico Regionale 29,20

CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia 29,00

Teatro Franco Parenti Soc. Coop. Impresa Sociale 29,00

Casa del Contemporaneo 27,80

Associazione Teatro Stabile della città di Napoli 27,50

Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova 27,50

Cooperativa la fabbrica 27,10

Teatro del Buratto 27,10

La Baracca società cooperativa sociale 27,00

Associazione Teatro di Roma 27,00

Fondazione Teatro della Toscana 27,00

Solares fondazione delle arti 26,50

Teatro Gioco Vita 26,50

Koreja Soc. Coop. Impresa Sociale 26,50

Teatro Stabile di Bolzano 26,50

Fondazione Teatro ragazzi e giovani 26,00

La Piccionaia Societa’ Cooperativa Sociale 25,00

Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni 24,50

Elsinor società cooperativa sociale 24,40

Centro Teatrale Bresciano 24,00

Pandemonium Teatro 23,50

Teatro libero Palermo onlus 22,60

Ente Teatro di Rilevante Interesse Culturale Stabile della Città di Catania 22,50

Marche Teatro – Società Consortile a Responsabilità Limitata 22,50

Fondazione Teatro Piemonte Europa 22,20

Fondazione Teatro di Napoli Teatro Nazionale del Mediterraneo Nuova Commedia 22,00

Fondazione Teatro Due 22,00

Tieffe Teatro Milano Società Cooperativa Impresa Sociale 21,60

Teatro Stabile dell’Umbria 21,50

Teatro Metastasio di Prato 21,50

Associazione teatrale pistoiese 21,50

Teatro Biondo Stabile di Palermo 21,00

Fontemaggiore Soc. Coop. 20,60

Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale 20,50

Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia 20,00

Fondazione Sipario Toscana Onlus 19,80

Teatro della città 19,80

La Contrada Teatro Stabile di Trieste sas Impresa sociale 19,50

Fondazione Palazzo Litta per le Arti onlus 19,50

Gli Alcuni 19,50

Florian metateatro Onlus 18,70

L’Altra coop onlus 18,50

Tradizione e turismo 17,50

ìArtisti Associati Soc. Coop. 17,50

Teatro de gli Incamminati Società Cooperativa 16,70

Teatro di Sardegna – Centro di Iniziativa Teatrale 16,50

Teatri di Bari – Società Cooperativa 16,50

Associazione Culturale Gli Scarti 16,00

Nuovo Teatro Parioli Srl 15,1

Assemblea Teatro 14,10

Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d’Abruzzo 14,10

Cooperativa Attori e Tecnici a r.l. 13,30

Diana Oris 12,80

Teatro Stabile Sloveno -Slovensko Stalno Gledalisce 12,60

Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona GAT 12,00

Viola Produzioni S.r.l. 11,7

Il teatro coop. stabile d’innovazione Galleria Toledo 9,00

Teatrino dei Fondi 9,00

La Bilancia Società Cooperativa 9,00

Teatromilisani Società Cooperativa Sociale 8,30

Teatro Cilea S.R.L. 8,50

Associazione Culturale Progetto Teatrando 7,5