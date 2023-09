VANDALI IN AZIONE NELLA NOTTE ALL’AQUILA: AUTO DEVASTA UN’AREA DESTINATA A UNA FESTA UNIVERSITARIA

L’AQUILA – Ancora una notte di violenza nonostante misure di sicurezza dissuasive come l’estensione del Daspo urbano da part della giunta aquilana. Una Fiat 500 l’altra notte, arrivata nella zona di San Basilio, ha sfondato le transenne e danneggiate le sedie e tutta una zona attrezzata in quanto destinata a una manifestazione organizzata per gli studenti universitari. Per poco non è stato investito un addetto alla sicurezza che si trovava lì. Inoltre i vandali hanno rimosso uno striscione posizionato in viale Corrado IV dai tifosi dell’Aquila calcio.

Ora tutto è in mano alle forze dell’ordine che sono sulle tracce dei vandali alcuni dei quali, forse, hanno agito sotto effetto di stupefacenti. Le telecamere che sono posizionate in più punti della città potrebbero essere un supporto importante.