PESCARA- A Chieti in Abruzzo è stata identificata la variante inglese che ha maggiore trasmissibilità ma per fortuna la risposta ai vaccini non è inficiata ma bisogna intervenire prontamente, anche perché sembra possa infettare di più la popolazione pediatrica”.

Lo ha detto l’epidemiologo Gianni Rezza: “si stanno implementando zone rosse nei comuni colpiti”.

