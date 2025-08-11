L’AQUILA – Due incendi boschivi stanno impegnando uomini e mezzi in Abruzzo.

Uno è sul Monte Salviano, nel comune di Capistrello, in un’area di oltre 50 ettari: in azione due elicotteri e un canadair, supportati da squadre a terra dei vigili del fuoco e della Protezione Civile regionale.

L’altro è attivo da ieri pomeriggio, nel territorio comunale di Pescina, in un’area boschiva di circa 40 ettari: sul posto l’elicottero regionale “Lince Rossa”, mentre alcuni agricoltori stanno utilizzando i trattori per creare linee tagliafuoco.

A Pescina, vista la complessità dell’incendio, è presente anche il direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, Maurizio Scelli, che sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione.

Durante la sua visita, il direttore ha voluto ringraziare e manifestare tutto il proprio apprezzamento alle squadre della Protezione Civile e ai vigili del fuoco.

La Protezione Civile regionale rinnova l’appello alla popolazione “a mantenere alta la prudenza, in particolare in queste giornate caratterizzate da condizioni di elevato rischio incendi”.

Dal primo pomeriggio di oggi un nuovo incendio si è sviluppato nell’abitato di Menzano di Preturo, nel comune dell’Aquila. Sul posto c’è il direttore delle operazioni di spegnimento, insieme a squadre dei vigili del fuoco e della Protezione civile regionale.

Le fiamme stanno interessando una superficie boscata e, per fronteggiare l’emergenza, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco Cocis.

Risolti, inoltre, i roghi che avevano interessato le località di Vasche del Vento e Sant’Elia, sempre nel comune dell’Aquila, mentre l’incendio di Pescina è ora sotto controllo grazie al lavoro di squadre a terra e mezzi aerei.

Un altro incendio – fa sapere la Protezione civile regionale – è in corso nel comune di Ortucchio, dove sta bruciando un’area di vegetazione e sterpaglie in prossimità di una discarica. Sul posto sono operative le squadre di Protezione Civile e l’elicottero regionale Lince Rossa.

Per la Protezione civile “la giornata odierna si conferma impegnativa per la provincia dell’Aquila, dove la situazione incendi resta complessa”.