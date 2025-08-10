VASTO: 10 RAGAZZINI IN COMA ETILICO, NUMEROSI INTERVENTI PER RISSE E FERITI ALLA NOTTE ROSA

VASTO – Una festa che ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Vasto Marina (Chieti), quella della Notte Rosa del 9 agosto, quando dieci adolescenti (in maggioranza ragazze) sono finiti in coma etilico: uno di loro ha appena 13 anni, il più grande 16. Tanti altri sono 15enni.

Per i due medici in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Pio – riporta Il Centro – è stata una notte movimentata, ma sono riusciti a salvare i giovanissimi pazienti con una terapia d’urgenza.

“Il coma etilico è una condizione grave causata da un’intossicazione acuta da alcol – spiegano dall’ospedale – caratterizzata da profonda incoscienza e richiede un intervento medico immediato”. I due medici in servizio al pronto soccorso del San Pio sono intervenuti con tempestività e professionalità. Le famiglie degli adolescenti sono state prontamente avvisate.

Ma i ragazzi non sono l’unica conseguenza di una notte complicata, sono stati numerosi, infatti, gli interventi di soccorritori e forze dell’ordine, intervenuti per sedare risse e occuparsi dei feriti.

Un turista di origine campana residente a Modena è stato picchiato a sangue. Una ragazza di 19 anni è stata aggredita, palpeggiata e morsa da un giovane ubriaco.