VASTO – Un ragazzo di 15 anni è stato aggredito ieri notte da un animale, in spiaggia sul lungomare nord di Vasto (Chieti), nei pressi della Bagnante.

Il giovane era con gli amici sui lettini di uno stabilimento quando, intorno all’1.30, è stato morso forse da un lupo, almeno stando a quanto affermano i testimoni sul posto, ma potrebbe trattarsi anche di un cane ferale, selvatico.

Si tratta solo dell’ennesimo caso segnalato in provincia di Chieti nell’ultimo periodo, in particolare a Vasto.

Il ragazzo è riuscito a divincolarsi scagliando delle sdraio contro l’animale. Ha riportato ferite a una gamba ma non sarebbe in gravi condizioni. È stato trasferito in Pronto soccorso per ricevere le cure del caso.

Intervistato da Chiaro Quotidiano ha raccontato di aver conosciuto una ragazza in ospedale che sarebbe stata aggredita la stessa notte.

L’Aidaa, associazione italiana difesa animali e ambiente, scrive in una nota: “Apprendiamo con viva preoccupazione la notizia dell’aggressione. Nei giorni scorsi si erano registrati altri due casi di aggressione di un cane solitario compresa quella ai danni della cagnolina di Nadia Terenzi, a Palombaro (Chieti). Detto questo bisogna accelerare i tempi per la cattura e la messa in sicurezza del cane e per verificare se si tratta effettivamente di un lupo, di un pastore cecoslovacco o di un ibrid. Quindi, pur comprendendo la situazione di disagio in cui si trovano i residenti della zona, invitiamo le autorità preposte ad accelerare le attività di identificazione dell’animale e a provvedere alla sua messa in sicurezza evitando inutili eccitazioni degli animi e a colpevolizzare il lupo ed ovviamente nei confronti di quel cane nessuno osi pensare all’abbattimento forzato”.



