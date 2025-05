VASTO: 16ENNE SI FERISCE SCAVALCANDO IL CANCELLO DELLA SCUOLA

VASTO – Un ragazzo di 16 anni si è ferito questa mattina nei pressi della scuola che frequenta, all’esterno di un plesso di un istituto secondario superiore a Vasto (Chieti).

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lo studente si è ferito ad un braccio nel tentativo di scavalcare un cancello.

Soccorso dai sanitari del 118, è stato poi trasportato all’ospedale Santissima Annunziata di Chieti in eliambulanza, presso il reparto di chirurgia vascolare. Il 16enne non è in pericolo di morte.

Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.