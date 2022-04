VASTO – Tragico ritrovamento a Vasto dove, nel pomeriggio, un uomo di 62 anni è stato rinvenuto senza vita in casa, via Valerico Laccetti, in centro.

A lanciare l’allarme sarebbe stato un parente. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe morto a causa di un malore.

Sul posto Vigili del fuoco, sanitari del 118 e medico legale.