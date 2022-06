VASTO – Un 78enne originario di Isernia, ha perso la vita dopo essere uscito in mare per una battuta di pesca a Vasto: il suo corpo è stato rinvenuto in mare da un bagnino dello stabilimento balneare Lido Fernando. L’uomo avrebbe accusato un malore. Era in vacanza con la moglie.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera, i Carabinieri e i sanitari del 118.