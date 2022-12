VASTO: A FUOCO NELLA NOTTE L’AUTO DEL SINDACO MENNA. POLIZIA SUL POSTO, ATTO DOLOSO O GUASTO?

VASTO – In fiamme nella notte l’automobile del sindaco di Vasto (Chieti), Francesco Menna che era parcheggiata presso la sua abitazione in via Leopardi. L’incendio, secondo quanto si è appreso, è avvenuto intorno alle ore 23 in via Leopardi, nel centro della città.

A dare l’allarme alcuni clienti dei locali del centro storico che hanno visto levarsi dal vano motore di un’auto le fiamme. Vicino al mezzo in fiamme c’erano altre auto, i proprietari sono riusciti a spostarle prima che il rogo si estendesse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in breve tempo hanno domato le fiamme. Sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Vasto coordinati dal commissario Fabio Capaldo.

Avviate le indagini da parte della Polizia Scientifica per capire se si sia trattato di un atto doloso o di un guasto dell’automobile. Menna, subito avvisato su quanto era accaduto, ha comunque fatto in tempo a prendere dalla macchina alcuni oggetti ma la sua Fiat 500 è stata seriamente danneggiata.

Nei giorni scorsi il sindaco aveva trovato sgonfia una ruota della stessa macchina. Ma è impossibile per ora collegare i due fatti.