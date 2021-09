VASTO, A PALAZZO D’AVALOS MOSTRA DEL PITTORE ASTRATTISTA VINCENZO MELCHIORRE TANCREDI

VASTO – E’ in programma dall’11 al 17 settembre prossimi, alla Sala Roberto di Palazzo d’Avalos, la mostra del pittore abruzzese Vincenzo Tancredi Melchiorre. L’esposizione sarà inaugurata sabato 11 settembre alle 17.30 e, fino al 17, sarà aperta dalle 9 alle 13.

Pittore astrattista teramano, recentemente impegnato con una mostra delle sue opere alla Biennale di Venezia, l’artista è nato e cresciuto nella città di Teramo, dove ha scoperto e maturato la propria vocazione per i pennelli e la tavolozza a partire dagli anni 2000, per arrivare alle prime mostre sotto lo pseudonimo di Melvi Arte. Si è avvicinato all’arte da autodidatta, portandola poi in giro con costanza e con passione vera, tanto da guadagnarsi un ruolo attivo sia sul mercato locale che su quello internazionale.

Tra le sue esposizioni più significative vanno ricordate quella di Palazzo Zenobio, sede della Biennale di Venezia 2019, a cura dello storico e critico Giorgio Gregorio Grasso.

Le sue opere sono tutte connotate da “una costante e fervida ricerca del colore come veicolo comunicativo ma anche come vero e proprio ricettacolo di contenuti dettati dall’ispirazione irrefrenabile di un umore”, per un’arte “letteralmente si astrae dalla realtà, ignora la mimesi di classica memoria”.