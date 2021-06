VASTO: AL VIA A PALAZZO D’AVALOS LE LEZIONI DI PSICO-ONCOLOGIA DELLA DOTTORESSA D’OSTILIO

VASTO – Ha preso il via con la lezione tenutasi ieri pomeriggio, venerdì 11 giugno, con inizio alle ore 15.00, alla pinacoteca di palazzo D’Avalos a Vasto, il corso di Psiconcologia de “la Conchiglia Onlus”, rivolto ai volontari del sodalizio.

Più di venticinque i volontari che hanno preso parte al corso di formazione, che si sviluppa in sei incontri di quattro ore ognuno, a cura di Nicola D’Ostilio, dottore e responsabile dei DH Oncologici di Vasto e Lanciano.

“Sono pienamente soddisfatta dell’importante numero di volontari che hanno deciso di mettersi in gioco per le finalità della Conchiglia e ancor più per quanti, nonostante i mille impegni quotidiani, professionali e non, hanno accettato la sfida formativa che abbiamo proposto loro – afferma Mariella Alessandrini, presidente de “la Conchiglia Onlus”. La formazione è importante per ogni attività e mansione nella vita di tutti i giorni, e lo è ancor più quando di decide di offrire il proprio tempo per attività che ci portano a relazionarci con altre persone e soprattutto con chi ha delle specificità – conclude Mariella”.

Le attività dell’associazione seppur con formula rinnovata, anche durante l’emergenza sanitaria non sono mai venute meno, il gruppo è stato ed è presente assieme ad altri, presso il palazzetto dello sport di Vasto per offrire la propria collaborazione nella campagna vaccinale, e sono in cantiere altre iniziative che prenderanno forma durante l’estate.