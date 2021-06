VASTO, ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA PUNTA ADERCI: A BREVE RIFACIMENTO DELLE SCALETTE

VASTO – Questa mattina sono iniziati i lavori di realizzazione dell’allaccio alla rete fognaria delle strutture che ospitano i punti di informazione con annessi servizi igienici, situati all’ingresso della parte alta di Punta Penna e della Riserva Naturale di Punta Aderci in prossimità del punto noleggio bike.

E’ prevista inoltre la posa in opera di staccionate a completamento di quella esistente nell’area del parcheggio comunale denominato “Belvedere”, vicino l’area delle scalette.

Il progetto, il cui Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Luca Giammichele dell’Ufficio Lavori Pubblici, Parchi, Riserve e Demanio, ha ottenuto il parere favorevole del Settore Urbanistica del Comune di Vasto a seguito dell’esito in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale, dell’ARAP Servizi, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Chieti e Pescara e del Comitato di Gestione della Riserva.

I lavori sono stati affidati all’impresa “G.C.G. S.r.l.” per una spesa complessiva di 15.926,15 euro.

“L’Amministrazione Comunale in questi anni – dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessore alle Aree Protette, Paola Cianci – ha lavorato per incrementare i servizi in favore della Riserva di Punta Aderci compatibili con la tutela ambientale. Questi interventi si sono resi necessari visto l’incremento notevole di fruitori dell’area protetta registrato negli ultimi anni. L’allaccio alla rete fognaria dei due casotti in legno consente una più sicura gestione dei servizi e un notevole risparmio per le casse comunali, a cui non dovremo più attingere per il continuo svuotamento delle fosse biologiche. Questo intervento si aggiunge a quello già realizzato negli anni passati per la spiaggia di Punta Penna. A breve si procederà anche al ripristino della scalinata di accesso alla spiaggia danneggiata in seguito all’incendio della scorsa estate. Il nostro impegno in questi anni di mandato amministrativo – concludono sindaco e assessore – è andato nella direzione di rendere la Riserva dotata di servizi adeguati per i fruitori investendo tra le altre cose sull’ampliamento della rete sentieristica per le bike ed il trekking, sul parcheggio di bici, moto e auto e sulla navetta elettrica per l’accesso alla spiaggia di Punta Aderci”.