VASTO: ARRESTATO PLURIPREGIUDICATO NAPOLETANO, DEVE SCONTARE 8 ANNI DI CARCERE

CHIETI – Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Chieti hanno tratto in arresto un uomo in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli.

L’uomo, 47 anni, di origine campana, pluripregiudicato e già dichiarato delinquente abituale, è stato arrestato in un comune del vastese ove si era trasferito negli ultimi anni. Deve scontare la pena residua ad anni 8 e mesi 1 e giorni 15 di reclusione in quanto condannato in via definitiva per i reati di ricettazione, estorsione, rapina, false attestazione della propria identità personale e minaccia a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di Lanciano per l’espiazione della pena.