VASTO – Attimi di paura ieri mattina in spiaggia a Vasto (Chieti), tra Punta Aderci e Libertini, dove una turista di 37 anni è stata aggredita da un animale selvatico, probabilmente un cane randagio, che l’ha azzannata in diverse parti del corpo, in particolare alle gambe.

L’episodio è accaduto all’alba, intorno alle 6, all’inizio di quella che avrebbe dovuto essere una tranquilla domenica di relax in uno dei luoghi più frequentati e tra le mete più apprezzate lungo la costa dei trabocchi.

Secondo quanto riferito, la donna stava camminando in spiaggia quando è stata raggiunta all’improvviso da quello che in un primo momento alcuni testimoni hanno pensato potesse essere un lupo, anche se l’ipotesi più accredita è che possa essere stato un cane inselvatichito.

L’animale ha azzannato la donna alle gambe, lei per liberarsi si è gettata in acqua. Provvidenziale l’intervento di un passante, che ha provato ad allontanarlo con un bastone. L’animale si è poi dileguato.

La 37enne è stata accompagnata in ospedale da alcuni dei testimoni che hanno assistito alla scena. Ha riportato diverse ferite su tutto il corpo ma le sue condizioni non sarebbero gravi.