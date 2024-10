VASTO: BANDO ALLOGGI POPOLARI, SCATTA L’APERTURA DEI TERMINI PER L’ASSEGNAZIONE

VASTO – Il sindaco di Vasto (Chieti), Francesco Menna, e l’assessore comunale alle Politiche abitative, Anna Bosco, informano che la prossima settimana saranno aperti i termini per il bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel territorio del comune di Vasto.

“Menna e Bosco – si legge in un comunicato – ricordano che potranno partecipare al bando coloro che hanno la cittadinanza italiana. Per i cittadini stranieri, è necessaria la residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale. I richiedenti non devono avere riportato condanne. Il valore dell’Isee deve risultare non superiore all’importo annuo di 15.853,63 euro. Questi sono solo alcuni dei requisiti indicati nel bando”.

“Consigliamo – proseguono – prima di presentare la richiesta di controllare con attenzione se si è in possesso di tutte le caratteristiche richieste. Si procederà quindi alla formazione di una graduatoria per far fronte all’emergenza abitativa”.

“È importante, per questa amministrazione comunale, dare l’opportunità di concedere a chi ha necessità di un’abitazione di concorrere ad un nuovo bando”, concludono Menna e Bosco.