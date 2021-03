VASTO, BOCCHINO REPLICA A SINDACO MENNA: “MENTE SAPENDO DI MENTIRE”

VASTO – “È inverosimile che il sindaco di Vasto menta sapendo di mentire sui 5 milioni di euro di fondi persi per la sicurezza. Carte alla mano attestano che i fondi per la sicurezza sono andati persi per la mancata trasmissione, entro il 15 settembre 2020, alla banca dati della P.A. del bilancio rendiconto ( approvato dal Consiglio comunale in data 4 settembre 2020 ) unitamente al piano dei costi per gli interventi previsti. Se il sindaco Menna necessita delle carte che attestano il flop della sua Amministrazione, posso portargliele in Comune così le guardiamo insieme”.

È la replica di Sabrina Bocchino, segretario Ufficio di Presidenza e consigliere regionale della Lega, alle dichiarazioni del sindaco Francesco Menna in cui la invitava a costruire per Vasto e a non denigrare.