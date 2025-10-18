VASTO: BUONI SCADUTI DI POSTE ITALIANE, SENTENZA TRIBUNALE, RIMBORSO A RISPARIATRICE

VASTO – Con sentenza del 9 ottobre il Tribunale di Vasto, ha dato ragione ad una risparmiatrice vastese aveva investito i propri risparmi in 4 buoni appartenenti alla Serie 18 Q di Poste Italiane, di importo complessivo pari ad 20.000 euro il cui rimborso era stato rifiutato in ragione della intervenuta prescrizione, avendo durata di soli 18 mesi.

A renderlo noto al Federconsumatori.

“A fronte della carente indicazione circa la durata ed il termine di scadenza dei buoni, il Tribunale , ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, conseguente all’inadempimento, da parte di Poste Italiane, degli obblighi di trasparenza ed informazione ed, in particolare, alla mancata consegna del Foglio Informativo Analitico, che avrebbe permesso di conoscere le principali caratteristiche dell’investimento”, si legge nella nota.

Nella fattispecie, il Tribunale di Vasto ha evidenziato che gli obblighi di trasparenza ed informazione assumono una valenza tanto più pregnante, in quanto correlati alla tutela costituzionale del risparmio ed, in particolare, del risparmio postale, che costituisce “servizio di interesse economico generale”.