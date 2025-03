VASTO CELEBRA IL DANTEDI’: IL 25 MARZO EVENTO AL TEATRO ROSSETTI SU “IL DANTE DELLE STELLE”

VASTO – Anche Vasto (Chieti) celebra il “Dantedì”, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri fissata per il 25 marzo. L’istituzione fu varata nel 2020 nella data a cui corrisponderebbe al giorno dell’anno 1300 in cui Dante secondo la tradizione intraprese il suo viaggio nell’oltretomba, poi raccontato nella Divina Commedia.

Come si legge in una nota, la manifestazione vastese di quest’anno è dedicata al tema “Il Dante delle stelle”, cioè il Paradiso, “che vede un poeta alle prese con la luce, tema di fondo dell’intera cantica. Il fascino dei cieli e dell’astronomia ha sempre avvinto l’uomo, desideroso di conoscere i movimenti dell’universo e il corso degli astri, le loro distanze e le armonie delle sfere celesti. A differenza che nel passato, in cui la gente era coinvolta nel volgere delle stagioni, delle fasi lunari, patrimonio della cultura popolare, oggi invece, la civiltà moderna, tecnologica e consumistica, sembra aver creato una frattura tra l’uomo e la natura”.

Al Teatro Rossetti di Vasto, alle 17.30, si parlerà di questi temi in una forma di spettacolo-conferenza organizzata dal Centro europeo di studi rossettiani a cui daranno vita gli Ensemble Stella Nova per la parte musicale, le letture dantesche di Domenico Galasso e il profossor Gianni Oliva, che tratterà il tema Dante poeta della luce.