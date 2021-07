VASTO, CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE BANDIERE BLU AGLI OPERATORI TURISTICI INDICATI DALLA FEE

VASTO – E’ in programma per domani, giovedì 08 luglio alle ore 19.00 nei Giardini Napoletani di Palazzo d’Avalos la cerimonia di consegna delle bandiere blu assegnate dalla FEE (Foundation For Environmental Education) alle spiagge di Punta Penna, Vignola e Vasto Marina. Parteciperanno all’iniziativa gli operatori turistici specificatamente indicati dalla suddetta Fondazione che, insieme ai gestori della Riserva di Punta Aderci e del Lido Insieme, dovranno esporre il prestigioso vessillo.

“Un appuntamento – hanno spiegato il sindaco, Francesco Menna e l’assessore con delega alle Politiche Ambientali, Paola Cianci – che mancava da tanto tempo in città. Ci teniamo a consegnare le bandiere blu agli operatori perché è anche grazie alla loro collaborazione e ai servizi che garantiscono ai fruitori delle nostre spiagge che abbiamo potuto raggiungere un altro importante obiettivo che valorizza il nostro territorio dal punto di vista turistico e ambientale. Ringraziamo gli uffici comunali che hanno lavorato con grande impegno nell’assolvere tutti gli adempimenti necessari per arrivare al risultato”.